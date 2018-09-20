Merkez Bankası’nın faiz kararı Resmi Gazete’de

Kredi Kart\u0131 \u0130\u015flemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlar\u0131 Hakk\u0131nda Tebli\u011f\u2019de De\u011fi\u015fiklik Yap\u0131lmas\u0131na Dair Tebli\u011f, Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girdi., Buna g\u00f6re, T\u00fcrk liras\u0131 cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak ayl\u0131k azami akdi faiz oran\u0131 y\u00fczde 2,02\u2019den 2,25\u2019e, yabanc\u0131 para cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak ayl\u0131k azami akdi faiz oran\u0131 y\u00fczde 1,62\u2019den 1,80\u2019e y\u00fckseltildi.\r\n,Yabanc\u0131 para cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak ayl\u0131k azami gecikme faiz oran\u0131 ise y\u00fczde 2,12\u2019yken 2,30 olarak yeniden belirlendi.\r\n,T\u00fcrk liras\u0131 cinsinden kredi kart\u0131 i\u015flemlerinde uygulanacak ayl\u0131k azami gecikme faiz oran\u0131 y\u00fczde 2,52\u2019den 2,75\u2019e \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131. \r\n,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 taraf\u0131ndan y\u00fcr\u00fct\u00fclecek yeni tarife, 1 Kas\u0131m 2018 tarihinde y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girecek. \r\n\r\n