Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki

Merkez Bankas\u0131 politika faizini y\u00fczde 17,75'te sabit tuttu. ,Merkez'in bu karar\u0131 sonras\u0131 dolardan ilk tepki geldi.,Merkez Bankas\u0131, ekonomistlerin beklentilerinin aksine faizde herhangi bir de\u011fi\u015fiklik yapmad\u0131. ,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar 4,91'i g\u00f6rd\u00fc; Borsa \u0130stanbul ise 95.000 seviyelerinden y\u00fczde 3 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 93.000 seviyelerine geriledi. ,Dolar ilk tepkisinin ard\u0131ndan 4,88 civar\u0131na geriledi.\r\n\r\n,Yurti\u00e7i piyasa TCMB'nin faiz karar\u0131na sert tepki g\u00f6sterdi. T\u00fcrk Liras\u0131 varl\u0131klarda kay\u0131p ya\u015fand\u0131. ,Karar \u00f6ncesi 4.76 seviyelerinde yer alan dolar\/TL 4.91 seviyesini a\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n,Borsa \u0130stanbul ise 95.000 seviyelerinden y\u00fczde 3 d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle 93.000 seviyelerine geriledi.\r\n