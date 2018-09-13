Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolarda sert düşüş

Merkez Bankas\u0131 Para Politikas\u0131 Kurulu politika faizini 6.25 puan art\u0131rd\u0131., Faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar\/TL 6.43 TL seviyelerinden 6 TL'ye, Euro\/ TL 7.0038'e indi\r\n,Kritik an geldi. Merkez Bankas\u0131 Para Politikas\u0131 Kurulu faiz karar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. ,Banka y\u00fczde politika faizini 6.25 puan artt\u0131rarak y\u00fczde 24'e y\u00fckseltti.,Faiz karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan dolar\/TL 6.43 TL seviyelerinden 6 TL'ye, Euro\/ TL 7 TL'ye indi. Karar\u0131n hemen ard\u0131ndan dolar \/TL 6.9168, Euro ise 7.0038'e indi.\r\n, Dolar \/TL g\u00fcne 6.35 TL'nin alt\u0131nda ba\u015flam\u0131\u015f, \u00f6\u011fle saatlerinde 6.44 TL seviyelerine \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. ,Dolar\/TL d\u00fcn 6.33'e kadar inerek son iki haftan\u0131n en d\u00fc\u015f\u00fck seviyesini g\u00f6rm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Ekonomistler en y\u00fcksek 725 baz puan, en d\u00fc\u015f\u00fck ise 275 puanl\u0131k art\u0131\u015f tahmin ediyordu. \r\n\r\n