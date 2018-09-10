Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı

TCMB y\u0131l sonu dolar\/TLbeklentisini 6,5938 olarak belirledi. (\u00d6nceki: 5,9663),Cari y\u0131l GSYH b\u00fcy\u00fcme beklentisi ise y\u00fczde 3,4 oldu.,TCMB Beklenti Anketi Eyl\u00fcl ay\u0131 sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re ay sonu T\u00dcFE beklentisi y\u00fczde 2,13, 2018 y\u0131l sonu T\u00dcFE beklentisi ise y\u00fczde 19,61 oldu.\r\n\r\n,Merkez Bankas\u0131'n\u0131n eyl\u00fcl ay\u0131 beklenti anketinde y\u0131l sonu dolar kuru beklentisi 5,96'dan, 6,59'e y\u00fckseldi.,T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), beklenti anketinde 2018 y\u0131l sonu dolar kuru beklentisi 6.5938 TL (\u00f6nceki 5.9663 TL), gelecek 12 ay sonu dolar kuru beklentisi ise 7.0786 TL oldu.,\u00d6nceki beklentiler s\u0131ras\u0131yla y\u00fczde 1,25, y\u00fczde 16,45 seviyesindeydi.,CAR\u0130 DENGE BEKLENT\u0130S\u0130 49,67 M\u0130LYAR DOLAR,Anket sonu\u00e7lar\u0131na g\u00f6re Eyl\u00fcl sonu TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oran\u0131 beklentisi y\u00fczde 21,44 oldu. \u00d6nceki anket d\u00f6neminde beklenti y\u00fczde 17,75 seviyesindeydi.,2018 y\u0131l sonu cari denge beklentisi 49,67 milyar dolar a\u00e7\u0131k \u015feklinde ger\u00e7ekle\u015fti.