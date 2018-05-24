Merkez'den bir döviz hamlesi daha!

TCMB, TL uzla\u015fmal\u0131 d\u00f6viz ihale takvimini g\u00fcncelledi.\r\n\r\n,\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhuriyet Merkez Bankas\u0131 (TCMB), T\u00fcrk liras\u0131 uzla\u015fmal\u0131 vadeli d\u00f6viz sat\u0131m ihalesi a\u00e7t\u0131.\r\n\r\n,TCMB'nin bug\u00fcn a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 1 ay vadeli T\u00fcrk liras\u0131 uzla\u015fmal\u0131 d\u00f6viz sat\u0131m ihalesinde tutar 250 milyon dolar olarak ilan edildi.\r\n\r\n,TL uzla\u015fmal\u0131 d\u00f6viz sat\u0131m ihalelerine 20 Kas\u0131m 2017\u2019de ba\u015flayan TCMB, yay\u0131mlad\u0131\u011f\u0131 takvime g\u00f6re y\u0131l\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011fi sonuna kadar 1, 3 ve 6 ay vadeli ihalelere devam etmeyi planl\u0131yor.\r\n\r\n,Bankadan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015fu ifadelere yer verildi:\r\n\r\n,"2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ikinci \u00e7eyre\u011finde ger\u00e7ekle\u015ftirilecek T\u00fcrk Liras\u0131 uzla\u015fmal\u0131 vadeli d\u00f6viz sat\u0131m ihalelerine ili\u015fkin takvim ekteki \u015fekilde g\u00fcncellenmi\u015ftir.\r\n\r\n,An\u0131lan d\u00f6nemde ihaleler yoluyla olu\u015facak vadeli d\u00f6viz sat\u0131m pozisyon tutar\u0131 mevcut 6,15 milyar ABD dolar\u0131ndan 8 milyar ABD dolar\u0131na ula\u015fabilecektir. 2018 y\u0131l\u0131 boyunca vadeli d\u00f6viz sat\u0131m pozisyon tutar\u0131n\u0131n ula\u015fabilece\u011fi \u00fcst s\u0131n\u0131r 10 milyar ABD dolar\u0131 olarak belirlenmi\u015ftir."