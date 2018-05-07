Merkez'den dolara müdahale!

Merkez Bankas\u0131 rezerv opsiyonu mekanizmas\u0131 kapsam\u0131nda d\u00f6viz imk\u00e2n oran\u0131 \u00fcst s\u0131n\u0131r\u0131n\u0131 y\u00fczde 55\u2019ten y\u00fczde 45\u2019e d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fc.\r\n,S\u00f6z konusu de\u011fi\u015fiklik ile yakla\u015f\u0131k 6,4 milyar T\u00fcrk liras\u0131 likidite piyasadan \u00e7ekilecek ve yakla\u015f\u0131k 2,2 milyar dolar tutar\u0131nda d\u00f6viz bankalar\u0131n kullan\u0131m\u0131na ge\u00e7ecek. \r\n\r\n,Piyasada y\u00fckselen kura kar\u015f\u0131 Merkez Bankas\u0131'n\u0131n bir ad\u0131m atmas\u0131 beklentisi vard\u0131. Fakat ad\u0131ma kar\u015f\u0131 ilk tepki s\u0131n\u0131rl\u0131 oldu. \r\n\r\n,.