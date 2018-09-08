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Türkiye Gazetesi

Merkeze ve yerele şatafat uyarısı!

Merkeze ve yerele şatafat uyarısı!
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Yücel Kayaoğlu ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamuda ve yerel yönetimlerde tasarruf önlemlerine azami derece dikkat edilmesi uyarısında bulundu. AK Parti’nin son yapılan MYK toplantısında, ekonomideki gelişmelerin de önemli bir gündem maddesi oluşturduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak ile AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Lütfi Elvan’ın, Orta Vadeli Plan (OVP) ve 2019 bütçesine yönelik hazırlıkları, birlikte yürüteceklerini dile getiren Erdoğan, bu kapsamda ekonomiye yönelik yeni tedbirlerin de gündeme gelebileceğini kaydetti.

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