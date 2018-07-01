Mersin'de çelik kasa çalan 6 şüpheli yakalandı

Mersin'de bir i\u015f yerinden \u00e7elik kasa \u00e7alan 6 \u015f\u00fcpheli \u00f6nce g\u00fcvelik kameralar\u0131na sonra da polise yakaland\u0131. ,Edinilen bilgilere g\u00f6re, Mersin Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Asayi\u015f \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcne ba\u011fl\u0131 H\u0131rs\u0131zl\u0131k B\u00fcro Amirli\u011fi ekipleri, merkez Toroslar il\u00e7esi Akbelen Bulvar\u0131'nda bulunan bir i\u015f yerinden i\u00e7erisinde 250 bin lira olan bir \u00e7elik kasan\u0131n \u00e7al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 bilgisini ald\u0131. ,Ya\u015fanan h\u0131rs\u0131l\u0131k an\u0131 saniye saniye g\u00fcvenlik kameralar\u0131na yans\u0131d\u0131. Ofis i\u00e7erisindeki g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131 fark etmeyen zanl\u0131lar, \u00f6nce kasan\u0131n bulundu\u011fu odaya gelerek kasay\u0131 bulundu\u011fu yerden \u00e7\u0131kard\u0131. Ard\u0131ndan da kasay\u0131 palete koyan h\u0131rs\u0131zlar, palet yard\u0131m\u0131yla i\u015f yerinden \u00e7\u0131karak h\u0131zla uzakla\u015ft\u0131. \r\n,Bunun \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatan ekipler, i\u015f yeri i\u00e7erisindeki kameralar\u0131 incelemeye ald\u0131. Kamera g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinden h\u0131rs\u0131zlar\u0131 tespit eden ekipler, \u015f\u00fcphelilerin adreslerine operasyon d\u00fczenledi. Ekipler, h\u0131rs\u0131zl\u0131k olay\u0131na kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirilen H.Y, S.G, A.B, Y.K.Y, F.F ve Y.E isimli 6 \u015f\u00fcpheliyi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. Ayr\u0131ca \u015f\u00fcphelilerle birlikte, \u00e7al\u0131nan \u00e7elik kasa ve \u00e7al\u0131nan bir miktar para ele ge\u00e7irildi. \r\n\r\n\r\n,Emniyetteki i\u015flemleri tamamlanan zanl\u0131lar, adliyeye sevk edildi. Zanl\u0131lardan H.Y, S.G, A.B ve Y.K.Y \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131klar\u0131 mahkemece tutuklan\u0131rken, 2 ki\u015fi de adli kontrol \u015fart\u0131yla serbest b\u0131rak\u0131ld\u0131. \u0130\u015f yerinin eski \u00e7al\u0131\u015fan\u0131 oldu\u011fu \u00f6\u011frenilen h\u0131rs\u0131zl\u0131k zanl\u0131s\u0131 H.Y, adliyeye sevki s\u0131ras\u0131nda gazetecilere, "Buradan gayri me\u015fru arkada\u015flara ba\u015far\u0131lar diliyorum. Yemeyenin mal\u0131n\u0131 yerler" dedi.