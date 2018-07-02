Mersin'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var...

Sabah saatlerinde Mersin'den \u00fcz\u00fcc\u00fc bir haber geldi.,Mersin-Aslank\u00f6y yolu kanl\u0131 viraj mevkiinde sabah saat 08.00 sular\u0131nda tar\u0131m i\u015f\u00e7ilerini ta\u015f\u0131yan 33 MN 180 otob\u00fcs\u00fcn Kanl\u0131 Viraj mevkiinde kontrolden \u00e7\u0131karak devrildi.,Arac\u0131n devrilmesi sonucu, 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, \u00e7o\u011funlu\u011fu Suriyeli 30'a yak\u0131n ki\u015fi de yaraland\u0131. ,Yaral\u0131lar, ambulanslarla Mersin'de \u00e7e\u015fitli hastanelere sevk edildi.,,