Mersin'de şoke eden görüntü!

Mersin'in Erdemli il\u00e7esinde, \u00e7ak\u0131l kar\u0131\u015f\u0131ml\u0131 kum y\u0131\u011f\u0131n\u0131 alt\u0131nda kalan i\u015f\u00e7i kurtar\u0131larak tedaviye al\u0131nd\u0131.,Olay, Akdeniz Mahallesi'nde bir briket imalathanesinde meydana geldi.\r\n\r\nBriket imalat\u0131nda \u00e7al\u0131\u015fan Fethi Turan (50), iddiaya g\u00f6re \u00e7ak\u0131l kar\u0131\u015f\u0131ml\u0131 kumun \u00fczerinde dola\u015fmaya ba\u015flad\u0131. Bu s\u0131rada metrelerce y\u00fckseklikteki kum y\u0131\u011f\u0131n\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6kmesi sonucu Turan kumlar\u0131n alt\u0131nda kald\u0131.,\u00c7evredeki vatanda\u015flar durumu bildirmesi \u00fczerine olay yerine sa\u011fl\u0131k ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri geldi.,\u00c7evre g\u00fcvenli\u011finin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Mersin B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi itfaiyesi ile arama kurtarma ekipleri kazaya m\u00fcdahale ederek, Fethi Turan\u0131 kum y\u0131\u011f\u0131n\u0131 alt\u0131ndan kurtard\u0131.,Yaralanan Turan, sa\u011fl\u0131k ekipleri taraf\u0131ndan olay yerinde yap\u0131lan ilk m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan tedavi edilmek \u00fczere Erdemli Devlet Hastanesi'ne g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc.