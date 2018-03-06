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Türkiye Gazetesi

Mersin'de yakalanan FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı

Mersin'de yakalanan FETÖ ablasının telefonundaki şifreden suikast talimatı çıktı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde örgütün yapılanması ve firari üyelerine yönelik yaklaşık 3 aylık takibin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 97 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında örgütün kentte yeniden bir yapılanma içerisine girerek yeni sorumlular seçtiği belirlendi. Aralarında örgütün "büyük bölge abileri", "il ablası" "Deniz Kuvvetleri mahrem imamı", "Emniyet mahrem imamı", "eğitim ve öğrenci yapılanması sorumluları", "gaybubet evleri sorumluları", "finans sorumluları" ile "ilçe ablalarının" da olduğu zanlılardan 23'ünün telefonunda ByLock, 8'inde ise Eagle tespit edildi. Zanlıların evlerindeki aramalarda ise cezaevinde bulunan FETÖ üyelerinin yakınlarına dağıtılarak örgütten kopmalarını engellemek için toplanan yaklaşık 250 bin lira ele geçirildi.

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