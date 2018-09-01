Mert Fırat'ın ilk taht tepkisi...

Ni\u015fanl\u0131s\u0131 \u0130dil F\u0131rat'\u0131n k\u0131na gecesinde salona tahtla girmesi hakk\u0131nda fikirleri sorulan oyuncu, "Yorum yapmak istemiyorum" dedi. \r\n\r\n,8 Eyl\u00fcl'de d\u00fczenlenen d\u00fc\u011f\u00fcnde sosyetik g\u00fczel \u0130dil F\u0131rat'la d\u00fcnya evine girmeye haz\u0131rlanan oyuncu Mert F\u0131rat, \u00f6nceki g\u00fcn Cihangir'de g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.,Sosyetik g\u00fczeli ele\u015ftirenlerden biride manken Didem Soydan oldu. 34 ya\u015f\u0131ndaki manken, \u0130dil F\u0131rat'\u0131n yut d\u0131\u015f\u0131nda e\u011fitim g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc okullara vurgu yapan bir mesaj\u0131 payla\u015ft\u0131. Didem Soydan, bu tweete \u0130ngilizce olarak, "K\u0131z\u0131 Malatya'dan \u00e7\u0131karabilirsin ama Malatya'y\u0131 k\u0131zdan \u00e7\u0131karamazs\u0131n" yorumunda bulundu. ,Ni\u015fanl\u0131s\u0131 \u0130dil F\u0131rat'\u0131n k\u0131na gecesinde salona tahtla gelmesi sosyal medyada \u00e7ok ele\u015ftirilen oyuncu, konuyla ilgili \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: "\u015eimdi konu\u015fursam, konu \u00e7ok uzay\u0131p gidecek. O y\u00fczden yorum yapmak istemiyorum. Bana sinema, tiyatro ve dizi sorun..." \r\n\r\n,\u0130dil F\u0131rat, Sait Halim Pa\u015fa Yal\u0131s\u0131'nda k\u0131na yapt\u0131. \u0130dil F\u0131rat, salona 4 ki\u015finin ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 taht \u015feklindeki 'tefour' \u00fczerinde girdi. F\u0131rat'\u0131n taht\u0131 ise sosyal medyada adeta alay konusu oldu. \r\n\r\n