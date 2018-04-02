Merve Sevi eşinden şiddet görüyor iddiası

E\u015finden aylard\u0131r \u015fiddet g\u00f6ren \u00fcnl\u00fc oyuncudan \u015foke eden su\u00e7lama geldi.,Ge\u00e7en yaz spor e\u011fitmeni \u00c7alkan Alg\u00fcn ile nik\u00e2h masas\u0131na oturan oyuncu Merve Sevi'nin ge\u00e7en hafta bo\u015fanma karar\u0131 ald\u0131\u011f\u0131 iddia edilmi\u015fti.\r\n,\u00c7iftin, sosyal medya hesaplar\u0131ndan birbirlerini takip etmeyi b\u0131rakmas\u0131 bu iddialar\u0131 g\u00fc\u00e7lendirmi\u015fti.\r\n,Merve Sevi ise konuyla ilgili olarak "Ayr\u0131l\u0131k yok. Sadece Instagram sayfalar\u0131m\u0131z\u0131 ki\u015fisel kullanma karar\u0131 ald\u0131k" a\u00e7\u0131klamas\u0131n\u0131 yapm\u0131\u015ft\u0131.Ancak ger\u00e7ek ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Bu olay\u0131n alt\u0131ndan \u015fiddet \u00e7\u0131kt\u0131!\r\n,Duymayan Kalmas\u0131n program\u0131nda yer alan habere g\u00f6re, 8 ayl\u0131k e\u015finden aylard\u0131r \u015fiddet g\u00f6ren Merve Sevi'nin uzakla\u015ft\u0131rma karar\u0131 \u00e7\u0131kartt\u0131. \u00c7alkan Alg\u00fcn, 6 ay boyunca Merve Sevi'ye yakla\u015famayacak.\r\n,E\u015finden \u015fiddet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia eden oyuncu Merve Sevi ''Kocam enerji i\u00e7ece\u011fini surat\u0131ma f\u0131rlatt\u0131'' dedi.\r\n,Bu haberlerden sonra Merve Sevi e\u015fiyle \u00e7ekildikleri foto\u011fraflar\u0131 payla\u015f\u0131p: 'Her \u015fey yolunda bas\u0131nda \u00e7\u0131kan haberleri itibar etmeyiniz. Aram\u0131zda hi\u00e7bir sorun yok' dedi.\r\n