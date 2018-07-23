Meryem Uzerli hayranlarını şoke etti

Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l'da canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 H\u00fcrrem Sultan karakteriyle tan\u0131nan, \u00f6yle ki dizideki sa\u00e7 modeli ve bak\u0131r rengi sa\u00e7lar\u0131yla bir d\u00f6nem trend olan oyuncu Meryem Uzerli, yeni filmi i\u00e7in imaj de\u011fi\u015fikli\u011fine gitti.,Sar\u0131 sa\u00e7lar\u0131yla dikkat \u00e7eken 34 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu, yeni \u00e7ekece\u011fi film i\u00e7in sa\u00e7lar\u0131n\u0131 siyaha boyatt\u0131. ,Sosyal medya hesab\u0131ndan yeni imaj\u0131n\u0131 payla\u015fan Meryem Uzerli'yi hayranlar\u0131 be\u011fenmedi.\r\n\r\nHayranlar\u0131n\u0131n \u00e7o\u011fu Meryem Uzerli'nin payla\u015f\u0131m\u0131na, "Siyah sana yak\u0131\u015fmam\u0131\u015f eski haline d\u00f6n" yorumunu yapt\u0131.\r\n\r\n,Payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraflar nedeniyle, "Hayat\u0131n\u0131n yar\u0131s\u0131n\u0131 u\u00e7akta ge\u00e7iriyor "\u015feklinde ele\u015ftirilen Meryem Uzerli, yeni imaj\u0131yla da benzer bir payla\u015f\u0131mda bulundu. \r\n\r\n\r\n\r\n,Muhte\u015fem Y\u00fczy\u0131l dizisiyle \u00fcnlenen ve geni\u015f bir hayran kitlesi kazanan oyuncu Meryem Uzerli hayranlar\u0131n\u0131 \u015foke etti...,Son halini g\u00f6renler Meryem Uzerli'yi tan\u0131yamad\u0131...,Hayranlar\u0131 \u00fcnl\u00fc oyuncuyu ele\u015ftiri ya\u011fmuruna tuttu...