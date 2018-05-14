Merzifon'da 15 şirkete kayyum atandı

Amasya'n\u0131n Merzifon il\u00e7esinde FET\u00d6\/PDY'ye y\u00f6nelik soru\u015fturma kapsam\u0131nda 15 \u015firkete kayyum atand\u0131.,Merzifon Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131nca ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma do\u011frultusunda, FET\u00d6\/PDY'ye finansal destek sa\u011flad\u0131klar\u0131 iddia edilen firmalara y\u00f6nelik \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fct\u00fcld\u00fc.\r\n \r\n,\u00c7al\u0131\u015fmalar kapsam\u0131nda \u00e7e\u015fitli alanlarda faaliyet g\u00f6steren 15 \u015firkete kayyum atamas\u0131 yap\u0131ld\u0131.,.