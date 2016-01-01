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Mesajlar ortaya çıktı! Meğer Adil Öksüz'ün karısı...

Mesajlar ortaya çıktı! Meğer Adil Öksüz'ün karısı...
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15 Temmuz hain darbe girişiminin kilit isimlerinden FETÖ'nün imamı Adil Öksüz'ün eşi ve kayınbiraderi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Çıkan mesajlarda Öksüz'ün ailesinin de darbe girişiminden haberdar oldukları anlaşıldı. Darbe girişimi ile ilgili Adil Öksüz'ün ailesine ait yeni yazışmalar ortaya çıktı. Darbenin hemen öncesine denk gelen günlerde kurulan aile içi gruba yazılan mesajlar, darbeden hem Adil Öksüz'ün eşi Aynur, hem de kayınbiraderi Ali Sami Yıldırım'ın haberdar olduğunu gösteriyor.

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