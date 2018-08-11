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Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

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Mesele sadece papaz değil

Mesele sadece papaz değil
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EBRU KARATOSUN ABD'nin baskılarına rağmen, Türkiye'nin Gazze ve Kudüs konularında net duruş sergiledi. İran'a yaptırımlarına karşı durdu. Rusya ile yapılan nükleer santral inşa ediyor, yine bu ülkeden S-400 füze savunma sistemi alıyor. TSK, Suriye'de operasyon düzenleyerek PKK/YPG'ye terör koridoru açmasını engelledi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası casusluk iddiasıyla ABD vatandaşları gözaltına alındı. Bütün bu gelişmeler Trump ve yönetiminin çıkarlarına ters düştü. Bu sebeple Washington, Türkiye'ye yönelik yaptırım ile perde arkasından ekonomik bir savaş başlattı. İşte ABD'nin kabul edilemez talepleri:

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