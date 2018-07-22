Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması

Alman milli tak\u0131m\u0131n\u0131n y\u0131ld\u0131z\u0131 Mesut \u00d6zil'den bomba Erdo\u011fan a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi.\r\n,Daha \u00f6nce Alman medyas\u0131nda Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'ile resim \u00e7ekildikten sonra ele\u015ftiri oklar\u0131n\u0131n hedefinde olana \u00d6zil'den foto\u011fraf hakk\u0131nda fla\u015f bir a\u00e7\u0131klama daha geldi.\r\n,\u0130\u015fte Mesut \u00d6zil'in a\u00e7\u0131klamalar\u0131...\r\n,Almanya Milli Tak\u0131m formas\u0131n\u0131 giyen T\u00fcrkiye k\u00f6kenli futbolcu Mesut \u00d6zil, tepki g\u00f6rmesine neden olan Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan'la \u00e7ektirdi\u011fi foto\u011frafa ili\u015fkin konu\u015ftu. Tecr\u00fcbeli futbolcu \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n,"Almanya'da b\u00fcy\u00fcd\u00fcm ama k\u00f6kenlerim T\u00fcrk. \u0130ki kalbim var: Biri T\u00fcrk, biri Alman. Annem, \u00e7ocuklu\u011fumdan beri herkese sayg\u0131l\u0131 olmam gerekti\u011fini ve nereden geldi\u011fimi unutmamam\u0131 s\u00f6ylerdi.\r\n,May\u0131s ay\u0131nda Recep Tayyip Erdo\u011fan'la Londra'da bulu\u015ftum.\r\n,O bulu\u015fmada \u00e7ekilen foto\u011fraf, Alman bas\u0131n\u0131nda b\u00fcy\u00fck yank\u0131 uyand\u0131rd\u0131. Baz\u0131 insanlar beni yalanc\u0131l\u0131kla, d\u00fczenbazl\u0131kla su\u00e7lad\u0131 ama o foto\u011fraf\u0131n politik bir amac\u0131 yoktu.\r\n,Alman medyas\u0131 ise durumu farkl\u0131 yans\u0131tt\u0131.\r\n,Say\u0131n Erdo\u011fan'la bulu\u015fmay\u0131 reddetmek, atalar\u0131ma sayg\u0131s\u0131zl\u0131k olurdu.\r\n,Benim i\u00e7in kimin devlet ba\u015fkan\u0131 oldu\u011funun \u00f6nemi yok.\r\n,Eminim ki Krali\u00e7e ve \u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 May de Say\u0131n Erdo\u011fan'\u0131 a\u011f\u0131rlad\u0131klar\u0131nda ayn\u0131 sayg\u0131y\u0131 g\u00f6stermi\u015ftir.\r\n,Son se\u00e7imde ya da ondan \u00f6nceki se\u00e7imde, ne olursa olsun yine de ayn\u0131 foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirirdim."\r\n