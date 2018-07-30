Mesut Yılmaz'dan papaz Brunson açıklaması

Eski Ba\u015fbakan Mesut Y\u0131lmaz, Rize\u2019de babas\u0131n\u0131n ad\u0131na yap\u0131lm\u0131\u015f olan Hasan Y\u0131lmaz \u0130lkokulunun kapasite y\u00fckseltme \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in \u015fehre geldi. \r\n\r\n,Rize\u2019de 53 Gazeteciler Derne\u011fi\u2019ni ziyaret eden Eski Ba\u015fbakan Mesut Y\u0131lmaz, burada Rizeli hem\u015fehrilerine o\u011flunun cenazesinde kendisinin ac\u0131lar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr etti. ,Y\u0131lmaz\u2019a ziyaretinde AK Parti Genel Ba\u015fkan Yard\u0131mc\u0131s\u0131 ve Rize Milletvekili Hayati Yaz\u0131c\u0131, Rize eski Milletvekili Ahmet Kabil ve eski Anavatan Partililer e\u015flik etti.\r\n\r\n,Dernek ziyaretinde gazetecilerin sorular\u0131n\u0131 yan\u0131tlayan eski Ba\u015fbakan Y\u0131lmaz, ABD\u2019li papaz Andrew Brunson\u2019un tutuklanmas\u0131 ile ilgili ABD\u2019nin verdi\u011fi tepkinin yersiz oldu\u011funu dile getirdi. ,Y\u0131lmaz, "Amerikal\u0131lar papaz serbest b\u0131rak\u0131lmas\u0131n diye b\u00f6yle bir \u00e7\u0131k\u0131\u015f yapt\u0131lar \u00e7\u00fcnk\u00fc bu \u015fekilde bir tehditle de\u011fil T\u00fcrkiye\u2019ye, Afrika\u2019daki k\u00fc\u00e7\u00fck bir kabile devletine bile bug\u00fcn ki d\u00fcnyada istedi\u011finizi yapt\u0131rman\u0131z m\u00fcmk\u00fcn de\u011fil. Normal \u015fartlarda belki de mahkemenin ilk duru\u015fmas\u0131nda beraat edecek bir ki\u015fiyi \u015fimdi daha zor duruma soktular. Onun i\u00e7in bunun \u00e7ok k\u00f6t\u00fc bir diplomasi oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Amerika'daki \u00e7ok ba\u015fl\u0131l\u0131\u011f\u0131n a\u00e7\u0131k bir tezah\u00fcr\u00fc oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Bir bakan ayr\u0131 konu\u015fuyor bir ba\u015fka bakan daha ayr\u0131 konu\u015fuyor. Amerika \u00e7ok ciddi bir y\u00f6netim krizi ya\u015f\u0131yor ve bu ister istemez ikili ili\u015fkilerimizi etkiliyor\u201d ifadelerini kulland\u0131. \r\n\r\n,Mesut \u00d6zil\u2019in Alman milli tak\u0131m\u0131nda futbol oynamama karar\u0131n\u0131n do\u011fru bir karar oldu\u011funu dile getiren Y\u0131lmaz, \u201cAda\u015f\u0131m\u0131n do\u011fru yapt\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyorum. Almanya bu D\u00fcnya Kupas\u0131\u2019nda iyi bir netice alamad\u0131, bunun g\u00fcnah ke\u00e7isi Mesut \u00d6zil\u2019i yapmak istediler. O da buna kar\u015f\u0131 bir tepki koydu. Bence \u00e7ok insani ve ahlaki bir tepki\u201d diye konu\u015ftu. \r\n\r\n,T\u00fcrkiye'nin kendi savunmas\u0131n\u0131 ve g\u00fcvenlik sistemlerini olu\u015fturmas\u0131 i\u00e7in att\u0131\u011f\u0131 ad\u0131mlar\u0131n yerinde oldu\u011funu s\u00f6zlerine ekleyen Y\u0131lmaz, "Amerika ile Avrupa aras\u0131nda \u015fimdiye kadar tarihte hi\u00e7 ya\u015fanmam\u0131\u015f \u00f6l\u00e7\u00fcde \u00f6nemli bir g\u00f6r\u00fc\u015f ayr\u0131l\u0131\u011f\u0131, farkl\u0131 yakla\u015f\u0131mlar s\u00f6z konusu. Hatta Amerika NATO\u2019dan \u00e7\u0131kmaktan bahsediyor. Dolay\u0131s\u0131yla yeniden kurulan bir d\u00fcnyada her \u00fclke gibi T\u00fcrkiye\u2019de kendi g\u00fcvenli\u011fini savunmas\u0131n\u0131 sa\u011flama alaca\u011f\u0131 yeni aray\u0131\u015flar i\u00e7erisinde olacakt\u0131r. Bu yeni ba\u015flayan bir \u015fey de de\u011fildir. Benim g\u00f6nl\u00fcmden ge\u00e7en T\u00fcrkiye\u2019nin b\u00fct\u00fcn kom\u015fular\u0131yla b\u00fct\u00fcn b\u00fcy\u00fck g\u00fc\u00e7ler ile en iyi i\u015fler i\u00e7eresinde olmas\u0131d\u0131r. Bunun ayn\u0131 zamanda T\u00fcrkiye\u2019nin de menfaatine oldu\u011funa inan\u0131yorum\u201d \u015feklinde konu\u015ftu. ,.