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Mete Yarar açıkladı! Türkiye Kandil'e gidiyor...
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Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar'dan çarpıcı açıklamalar. Yarar; 'Muhtemelen Türkiye, Kandil'e doğru operasyon önceliğini öne alabilir. Belki önümüzdeki dönemde Münbiç'ten önce Kandil'e operasyonu daha öncelikli görebiliriz.' dedi.
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