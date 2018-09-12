Meteoroloji bu illeri uyardı! İstanbul'da bugün hava nasıl?

Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, yurtta Marmara'n\u0131n kuzeyi ve do\u011fusu, Orta Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, Do\u011fu Karadeniz'in i\u00e7 kesimleri, \u00c7anakkale ve Bal\u0131kesir'in kuzeyi, Giresun, Kastamonu, Sinop, Mu\u011fla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta ve Antalya'n\u0131n bat\u0131s\u0131 ile yar\u0131n sabah saatlerinden itibaren K\u0131r\u015fehir, Yozgat, Amasya ve Tokat \u00e7evrelerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,Meteoroloji'den kritik uyar\u0131 geldi.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131nda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131, yurdun genelinde mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor. ,R\u00fczgar\u0131n ise genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, g\u00fcney ve do\u011fu kesimlerde g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette, yar\u0131n Marmara'n\u0131n g\u00fcneyi ve Kuzey Ege'de kuzeydo\u011fu y\u00f6nlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.\r\n\r\n,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,Ankara: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 26\r\n\r\n,\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, il geneli aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 26\r\n\r\n,\u0130zmir: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 32\r\n\r\n,Bursa: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 26\r\n\r\n,Antalya: Az bulutlu zamanla par\u00e7al\u0131 ve yer yer \u00e7ok bulutlu, \u00f6\u011fleden sonra bat\u0131s\u0131 k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 32\r\n\r\n,Adana: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 36\r\n\r\n,Samsun: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 25\r\n\r\n,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu 24\r\n\r\n\r\n,Trabzon: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, i\u00e7 kesimleri aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 29\r\n\r\n,Diyarbak\u0131r: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 34\r\n