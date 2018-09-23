Meteoroloji'den 9 ile sağanak uyarısı (23 Eylül 2018 Pazar hava durumu)

Meteoroloji'den 9 il i\u00e7in son dakika sa\u011fanak uyar\u0131s\u0131 geldi!,23 Eyl\u00fcl 2018 Pazar hava durumuna ili\u015fkin Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; \u00fclkemizin kuzeydo\u011fu kesimlerinin par\u00e7al\u0131 bulutlu, Do\u011fu Anadolu'nun kuzeydo\u011fusu ile Trabzon, Rize, Artvin, Mu\u015f ve A\u011fr\u0131 \u00e7evrelerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,Bu sabah saatlerinde Marmara'da yer yer sis ve pus olay\u0131 bekleniyor.,Meteoroloji taraf\u0131ndan yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re bu hafta da havalar mevsim normallerinin \u00fczerinde olacak. ,Ba\u015fta \u0130stanbul olmak \u00fczere bir\u00e7ok ilde g\u00fcne\u015fli hava haklim olacak. Baz\u0131 illerde ise sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili olacak.,Ba\u015fta Trabzon olmak \u00fczere Rize, Artvin, Ardahan, Erzurum, Kars, Mu\u015f, A\u011fr\u0131 ve I\u011fd\u0131r'da bug\u00fcn sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f etkili olacak.,R\u00fczgar durumunun ise genellikle kuzeyli, Akdeniz k\u0131y\u0131lar\u0131 ile g\u00fcneydo\u011fu kesimlerde bat\u0131 ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette esece\u011fi tahmin ediliyor.,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle:,Adana: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 34\r\nAntalya: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 31,Ankara: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 29\r\n\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 28\r\n\u0130zmir: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 31,Samsun: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 27\r\nTrabzon: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden itibaren yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 25,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 22\r\nDiyarbak\u0131r: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 35