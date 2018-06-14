Meteoroloji'den bayram uyarısı

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden bayram i\u00e7in uyar\u0131 geldi.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re ya\u011f\u0131\u015flar \u00fclke genelinde Arife G\u00fcn\u00fc ba\u015flayarak bayram\u0131n 1'inci ve 2'nci g\u00fcn\u00fc t\u00fcm yurda yay\u0131lm\u0131\u015f olacak. ,\u0130stanbul Teknik \u00dcniversitesi (\u0130T\u00dc) U\u00e7ak ve Uzay Bilimleri Fak\u00fcltesi Meteoroloji M\u00fchendisli\u011fi B\u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6\u011fretim \u00fcyesi Prof. Dr. Orhan \u015een, bayramda ya\u011fmur g\u00f6z\u00fckt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ve bayramdan sonra s\u0131cakl\u0131klar\u0131n mevsim normallerinin \u00fczerinde \u00e7\u0131kaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti. ,\u015een, "Arife ve bayram\u0131n 1'inci g\u00fcn\u00fc ya\u011fmur beklenmiyor. Bayram\u0131n 2'nci g\u00fcn\u00fc ak\u015fam\u0131 Marmara B\u00f6lgesi'nde ya\u011fmur g\u00f6z\u00fck\u00fcyor. Bayram\u0131n 2'nci ve 3'\u00fcnc\u00fc g\u00fcn\u00fc k\u0131y\u0131 kesimleri hari\u00e7 ya\u011fmur bekleniyor. S\u0131cakl\u0131klar ortalaman\u0131n 3-4 derece yukar\u0131s\u0131nda devam ediyor. Zaten \u015fu anda mevsim normallerinin \u00fczerinde. ,Bayramdan sonra s\u0131cakl\u0131klar mevsim normallerinin \u00fczerine \u00e7\u0131kacak. S\u0131cak bir se\u00e7im ge\u00e7irebiliriz" dedi. Meteoroloji'den yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, yurdun g\u00fcney, i\u00e7 ve do\u011fu kesimlerinin par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, Do\u011fu Anadolu'nun do\u011fusu, Mu\u011fla, Osmaniye, Giresun, Trabzon, Rize, Kahramanmara\u015f ve Bing\u00f6l \u00e7evreleri, Antalya'n\u0131n kuzey ve bat\u0131s\u0131n\u0131n i\u00e7 kesimleri, Burdur'un g\u00fcney, Adana ve Mersin'in kuzey da\u011fl\u0131k kesimleri ile Hatay'\u0131n k\u0131y\u0131 il\u00e7elerinin sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakan\u0131 Veysel Ero\u011flu, G\u00fcneydo\u011fu kesimleri hari\u00e7 \u00fclkenin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde g\u00f6kg\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n g\u00f6r\u00fclece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Ero\u011flu, "\u0130stanbul'dan Ordu'ya kadar sahil kesimleri hari\u00e7 ya\u011f\u0131\u015f var. Bayram\u0131n ikinci g\u00fcn\u00fc ya\u011f\u0131\u015flar daha da artacak" dedi.