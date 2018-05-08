Meteoroloji'den iki il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 6. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan iki il i\u00e7in uyar\u0131 geldi.,Yap\u0131lan uyar\u0131da vatanda\u015flar su bask\u0131n\u0131, sel ve y\u0131ld\u0131r\u0131m konusunda uyar\u0131ld\u0131.,Meteoroloji 6. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan, Adana ve Mersin i\u00e7in kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f beklendi\u011fi bildirildi.,6. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, Adana'da 02.20-23.00, Mersin'de ise 02.30-20.00 saatleri aras\u0131nda sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak beklendi\u011fi belirtildi. ,Ya\u011f\u0131\u015flar nedeniyle su bask\u0131n\u0131, ani sel, y\u0131ld\u0131r\u0131m gibi olumsuzluklar ya\u015fanabilece\u011fi vurgulanarak, vatanda\u015flar dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 konusunda uyar\u0131ld\u0131.,