Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

Marmara B\u00f6lgesi'nde sabah saatlerinde \u0130stanbul ve do\u011fusu, \u00f6\u011fleden sonra ise b\u00f6lge genelinde yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak bekleniyor. Meteoroloji'den, \u0130stanbul i\u00e7in sel ve su bask\u0131n\u0131 uyar\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131.\r\n,Marmara B\u00f6lgesi'nin genelinin sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. \u0130stanbul'da ya\u015fayanlar sel ve su bask\u0131nlar\u0131 i\u00e7in uyar\u0131ld\u0131.\r\n,Meteoroloji 1. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, b\u00f6lgedeki s\u0131cakl\u0131klarda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik beklenmiyor.\r\n,Par\u00e7al\u0131 \u00e7ok bulutlu havan\u0131n hakim olaca\u011f\u0131 b\u00f6lgede, sabah saatlerinde \u0130stanbul ve do\u011fusu, \u00f6\u011fleden sonra ise b\u00f6lge geneli yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ge\u00e7ecek.\r\n,Meteoroloji'den \u0130stanbul i\u00e7in uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131. Meteoroloji'nin a\u00e7\u0131klamas\u0131nda, "\u00d6\u011fleden sonra meydana gelmesi beklenilen sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n Avrupa Yakas\u0131'nda yerel olarak kuvvetli olaca\u011f\u0131 tahmin edildi\u011finden, meydana gelebilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli olunmas\u0131 gerekmektedir" denildi. ,R\u00fczgar\u0131n bat\u0131 ve g\u00fcneybat\u0131 (lodos) y\u00f6nlerinden orta kuvvette esece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n