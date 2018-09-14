Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı (14 Eylül hava durumu)

Eyl\u00fcl ay\u0131na girilmesiyle birlikte s\u0131cakl\u0131klar d\u00fc\u015ft\u00fc. \u0130stanbul'da ya\u011f\u0131\u015f ve f\u0131rt\u0131na etkisini art\u0131rd\u0131.\r\n\r\n,Baz\u0131 b\u00f6lgelerde ya\u011f\u0131\u015flar zaman zaman doluya d\u00f6nd\u00fc. ,Dolu uyar\u0131s\u0131n\u0131 dikkate alan vatanda\u015flar, ara\u00e7lar\u0131n\u0131n \u00fczerini battaniye ve kartonlarla kapad\u0131.\r\n\r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn verilerine g\u00f6re; \u0130stanbul'da ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n gece yar\u0131s\u0131na kadar devam edecek.\r\n\r\n,Cumartesi ve pazar g\u00fcn\u00fc \u0130stanbullular\u0131 g\u00fcne\u015fli bir hava bekliyor.\r\n,.