Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı | 6 Ağustos hava durumu tahminleri

Meteoroloji'den milyonlar\u0131 ilgilendiren kritik bir uyar\u0131 geldi. ,A\u00e7\u0131klanan hava tahmini raporunda baz\u0131 iller i\u00e7in sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131nda bulunuldu. ,Tatil plan\u0131 yapan vatanda\u015flar hava durumu notlar\u0131n\u0131 merak ediyor. ,Peki hangi illerde ya\u011f\u0131\u015f olacak? Bug\u00fcn hava nas\u0131l olacak? \u0130\u015fte 6 A\u011fustos i\u00e7in havan\u0131n notlar\u0131...,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; \u00dclkemizin kuzeydo\u011fu ve g\u00fcneybat\u0131 kesimleri par\u00e7al\u0131 ve yer yer \u00e7ok bulutlu, \u0130\u00e7 Ege, Akdeniz'in i\u00e7 kesimleri, Orta ve Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, Eski\u015fehir, Bolu, Artvin, Erzurum'un kuzeyi, Ardahan ve Kars \u00e7evreleri ile Adana'n\u0131n kuzey, Hatay'\u0131n k\u0131y\u0131 kesimlerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131nda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131, \u00dclkemizin bat\u0131 kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece \u00fczerinde, di\u011fer yerlerde mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n,R\u00fczgarlar\u0131n ise genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, Akdeniz ile g\u00fcneydo\u011fu kesimlerde bat\u0131 ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette esece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle:\r\nAnkara: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 32\r\n\r\n\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 33\r\n\r\n\u0130zmir: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 34\r\n\r\nAdana: Az bulutlu, zamanla par\u00e7al\u0131 ve yer yer \u00e7ok bulutlu, i\u00e7 ve y\u00fcksek kesimleri yerel olmak \u00fczere g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 34\r\n\r\nAntalya: Az bulutlu, zamanla par\u00e7al\u0131 ve yer yer \u00e7ok bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 32\r\nSamsun: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, zamanla yerel olmak \u00fczere aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 32\r\n\r\nTrabzon: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 28\r\n\r\nErzurum: Az bulutlu, zamanla par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 28\r\n\r\nDiyarbak\u0131r: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 39