Meteoroloji'den kritik uyarı! Saat verildi... O illere yağış geliyor

Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, Marmara'n\u0131n g\u00fcney ve do\u011fusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bat\u0131 Karadeniz, Orta Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, Do\u011fu Karadeniz, Do\u011fu Anadolu'nun kuzeydo\u011fusu ile Van, Bitlis, Mu\u015f ve Bing\u00f6l \u00e7evreleri ve Hatay'\u0131n bat\u0131 kesimlerinin sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n \r\n,R\u00fczgar\u0131n ise genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, g\u00fcney ve do\u011fu kesimlerde g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.\r\n \r\n,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle:\r\n,Ankara: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 27\r\n,\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 28\r\n,\u0130zmir: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 31\r\n,Adana: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 33\r\n,Bursa: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 29\r\n,Antalya: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, kuzeydo\u011fu kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 30\r\n,Samsun: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 27\r\n,Trabzon: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 26\r\n,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 22\r\n,Diyarbak\u0131r: Par\u00e7al\u0131 az bulutlu 32\r\n \r\n, Marmara B\u00f6lgesi'nin do\u011fusu ile \u0130stanbul'da aral\u0131kl\u0131 ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak bekleniyor.\r\n \r\n,Meteoroloji 1. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn internet sitesinde yer alan bilgiye g\u00f6re, b\u00f6lgede hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 mevsim normalleri civar\u0131nda olacak.\r\n \r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden kritik bir uyar\u0131 yap\u0131ld\u0131.,Uyar\u0131 yap\u0131lan illerde kuvvetli sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f bekleniyor.,\u0130\u015fte ya\u011f\u0131\u015f alacak o iller...,R\u00fczgar\u0131n kuzeyli y\u00f6nlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.,Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu ge\u00e7ecek b\u00f6lgenin do\u011fusu ile \u0130stanbul'da aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n \r\n,.