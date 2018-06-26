Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sel, su baskını, yıldırım...

Meteoroloji'den uyar\u0131 geldi!,Sel, su bask\u0131n\u0131 ve y\u0131ld\u0131r\u0131m konusunda vatanda\u015flar\u0131n dikkatli olmas\u0131 istendi.,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada \u015funlar s\u00f6ylendi;,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, \u201cYurdumuzun kuzeybat\u0131 kesimlerinin yar\u0131n (26.06.2018 Sal\u0131) Orta Akdeniz ve Balkanlar \u00fczerinden gelecek yeni bir ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 sistemin etkisine girmesi bekleniyor. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n yar\u0131n (26.06.2018 Sal\u0131) Trakya\u2019da, \u00c7ar\u015famba (27.06.2018) g\u00fcn\u00fc \u0130stanbul ba\u015fta olmak \u00fczere Marmara\u2019n\u0131n bat\u0131s\u0131 ve K\u0131y\u0131 Ege\u2019de kuvvetli ve yer yer \u00e7ok kuvvetli olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor. ,Ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 sistemin hafta sonuna kadar \u00fclkemizin kuzeybat\u0131 kesimlerinde (Trakya, Marmara, K\u0131y\u0131 Ege ve Bat\u0131 Karadeniz) etkili olmaya devam etmesi bekleniyor\u201d denildi.,Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klaman\u0131n devam\u0131nda, \u201cKuvvetli sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n ani sel, su bask\u0131n\u0131, y\u0131ld\u0131r\u0131m d\u00fc\u015fmesi, dolu ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve ya\u011f\u0131\u015f an\u0131nda kuvvetli r\u00fczgar gibi olumsuzluklara sebep olaca\u011f\u0131 tahmin edildi\u011finden, yetkililerin ve vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n dikkatli ve tedbirli olmalar\u0131 gerekmektedir\u201d ifadelerine yer verildi.,Hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n bu hafta boyunca i\u00e7 ve do\u011fu b\u00f6lgelerinde hissedilir derecede artaca\u011f\u0131 ve mevsim normallerinin 4-7 derece \u00fczerinde seyredece\u011fi, bat\u0131 b\u00f6lgelerde ise ya\u011f\u0131\u015fa ra\u011fmen \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 ve mevsim normalleri civar\u0131nda seyretmeye devam edece\u011fi tahmin ediliyor.,