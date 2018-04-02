Meteoroloji'den peş peşe kritik uyarılar geliyor

Meteoroloji'den pe\u015f pe\u015fe uyar\u0131lar geliyor\r\n,Meteoroloji'den pe\u015f pe\u015fe son dakika uyar\u0131lar geldi. Peki \u0130stanbul'da ya\u011f\u0131\u015f var m\u0131? Sabah \u0130stanbul'u etkisi alt\u0131na alan kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f ne kadar s\u00fcrecek? \u0130\u015fte il il hava durumu.... ,Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; \u00dclkemiz genelinin par\u00e7al\u0131 ve yer yer \u00e7ok bulutlu, Marmara'n\u0131n do\u011fusu, \u0130\u00e7 Ege, Bat\u0131 Akdeniz, \u0130\u00e7 Anadolu, Bat\u0131 ve Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, Orta Karadeniz ile Malatya \u00e7evrelerinin sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, Bat\u0131 ve Do\u011fu Karadeniz'in i\u00e7 kesimlerinin y\u00fcksekleri, Do\u011fu Anadolu'nun kuzeyi ile Bing\u00f6l, Mu\u015f ve A\u011fr\u0131 \u00e7evrelerinin karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmur ve kar ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,HAVA SICAKLI\u011eI: Kuzey, \u0130\u00e7 ve bat\u0131 kesimlerinde 6 ila 12 derece azalaca\u011f\u0131, di\u011fer yerlerde \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\r\n\r\nR\u00dcZGAR: R\u00fczgar\u0131n genellikle g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131, zamanla i\u00e7 kesimlerde bat\u0131 ve kuzeybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette, \u0130\u00e7 Ege, \u0130\u00e7 Anadolu, Orta ve Do\u011fu Karadeniz'in i\u00e7 kesimlerinde kuvvetli (40-60 km\/sa) olarak esmesi bekleniyor.,KUVVETL\u0130 R\u00dcZGAR: R\u00fczgar\u0131n; \u0130\u00e7 Ege, \u0130\u00e7 Anadolu, Orta ve Do\u011fu Karadeniz'in i\u00e7 kesimlerinde kuvvetli (40-60 km\/sa) olarak esmesi beklendi\u011finden meydana gelebilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 gerekmektedir.\r\n\r\n,Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, do\u011fu kesimleri ile Bal\u0131kesir \u00e7evrelerinin aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\nED\u0130RNE \u00b0C, 17\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu\r\n\r\n\u0130STANBUL \u00b0C, 13\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, sabah saatlerinde sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nKOCAEL\u0130 \u00b0C, 15\u00b0C\r\n\u00c7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nTEK\u0130RDA\u011e \u00b0C, 13\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu,Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, \u0130\u00e7 kesimleri ile sabah saatlerinde Mu\u011fla \u00e7evrelerinin aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. R\u00fczgar\u0131n; i\u00e7 kesimlerinde g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden kuvvetli 40-60 km\/saat) olarak esmesi bekleniyor.\r\n\r\nA.KARAH\u0130SAR \u00b0C, 12\u00b0C\r\n\u00c7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nDEN\u0130ZL\u0130 \u00b0C, 17\u00b0C\r\n\u00c7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\n\u0130ZM\u0130R \u00b0C, 19\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu\r\n\r\nMU\u011eLA \u00b0C, 18\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, sabah saatlerinde sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131,Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, Bat\u0131 Akdeniz'in sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. R\u00fczgar\u0131n i\u00e7 kesimlerinde g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden kuvvetli (30-50 km\/sa) olarak esmesi bekleniyor.\r\n\r\nADANA \u00b0C, 24\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu\r\n\r\nANTALYA \u00b0C, 21\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nISPARTA \u00b0C, 13\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nMERS\u0130N \u00b0C, 22\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu\r\n\r\n\u0130\u00c7 ANADOLU\r\n\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, bat\u0131 kesimleri ile zamanla b\u00f6lge genelinin sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. R\u00fczgar\u0131n bat\u0131 ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden kuvvetli (40-60 km\/sa) olarak esmesi bekleniyor.\r\n\r\nANKARA \u00b0C, 11\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nESK\u0130\u015eEH\u0130R \u00b0C, 12\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nKAYSER\u0130 \u00b0C, 20\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nKONYA \u00b0C, 15\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131,\u00c7ok bulutlu ve aral\u0131kl\u0131 ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n genellikle ya\u011fmur v