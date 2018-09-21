Meteoroloji'den sağanak uyarısı! (21 Eylül 2018 hava durumu)

Meteoroloji son dakika tahminlerini a\u00e7\u0131klad\u0131., \u0130stanbul hava durumu, Ankara hava durumu, 21 Eyl\u00fcl hava nas\u0131l olacak gibi merak edilen sorular\u0131n cevab\u0131n\u0131 Meteoroloji verdi., Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, yurtta Do\u011fu Anadolu'nun kuzeydo\u011fusu, Do\u011fu Karadeniz'in i\u00e7 kesimlerinin y\u00fcksekleri, Akdeniz'in Orta ve Do\u011fu Toroslar mevkinin k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. ,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00fclke genelinde 1 ile 3 derece artarak, mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor. ,R\u00fczgar\u0131n ise genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, zamanla g\u00fcney kesimlerde g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif ara s\u0131ra orta kuvvette esmesi bekleniyor. ,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle: ,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 zamanla \u00e7ok bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 24 \r\nDiyarbak\u0131r: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 34 ,Samsun: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 25 \r\nTrabzon: Par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimlerinin y\u00fcksekleri yerel olmak \u00fczere g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 24 ,Bursa: Az bulutlu 29 \r\nAntalya: Az bulutlu 33 ,\u0130zmir: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 30 \r\nAdana: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k, i\u00e7 kesimlerinin yer yer par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra Do\u011fu Toroslar mevkinin k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 34 ,Ankara: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 28 \r\n\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 28 ,Marmara ve Kuzey Ege k\u0131y\u0131lar\u0131nda ise kuzey ve kuzeydo\u011fu y\u00f6nlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.