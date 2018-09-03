Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bugün hava nasıl olacak? (3 Eylül 2018 hava durumu)

Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, yurdun kuzey kesimlerinin par\u00e7al\u0131 bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin k\u0131y\u0131lar\u0131n\u0131n yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 mevsim normallerinin \u00fczerinde seyredecek., Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle: ,Meteoroloji'den son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 geldi. Bug\u00fcn hava nas\u0131l olacak? 3 Eyl\u00fcl 2018 hava durumu a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 28 \r\nDiyarbak\u0131r: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 39 ,Samsun: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 29 \r\nTrabzon: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinden sonra yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 28 , R\u00fczgar\u0131n, genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, Akdeniz k\u0131y\u0131lar\u0131 ile G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde bat\u0131 ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette esmesi bekleniyor.,Ankara: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 32 \r\n\u0130stanbul: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer par\u00e7al\u0131 bulutlu ve puslu 32 ,\u0130zmir: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 32 \r\nBursa: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 34 ,Adana: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 35 \r\nAntalya: Az bulutlu ve a\u00e7\u0131k 34