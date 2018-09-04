Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Serin ve yağışlı hava geliyor

A\u011fustos ayn\u0131n\u0131n sona ermesiyle birlikte serin ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 hava bekleyenler i\u00e7in sevindirici haber geldi. ,Meteoroloji'den yap\u0131lan son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131na g\u00f6re, 5 Eyl\u00fcl'den itibaren Balkanlar \u00fczerinden gelen serin ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 havan\u0131n yurt genelinde etkili olaca\u011f\u0131 belirtildi.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle:,"Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta sonundan bu yana \u00fclke genelinde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece \u00fczerinde seyreden hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131n\u0131n yar\u0131n (05.09.2018 \u00c7ar\u015famba) bat\u0131 b\u00f6lgelerimizden ba\u015flayarak, Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc i\u00e7 kesimler, Cuma g\u00fcn\u00fc ve hafta sonu ise do\u011fu b\u00f6lgelerde 4 \u2013 10 derece azalaca\u011f\u0131 ve hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n Eyl\u00fcl ay\u0131 normalleri seviyesine, i\u00e7 ve do\u011fu kesimlerde ise yer yer mevsim normallerinin alt\u0131na d\u00fc\u015fece\u011fi tahmin ediliyor. ,Bug\u00fcn (04.09.2018 Sal\u0131) \u00fclkemiz genelinde hava par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu olup, hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 mevsim normallerinin 3 \u2013 7 derece \u00fczerinde seyredece\u011fi tahmin ediliyor.,6 Eyl\u00fcl Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusu, Kuzey Ege\u2019nin i\u00e7 kesimleri, Bat\u0131 ve Orta Karadeniz, Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, \u0130\u00e7 Anadolu B\u00f6lgesi ve Do\u011fu Akdeniz\u2019in; 7 Eyl\u00fcl Cuma g\u00fcn\u00fc ise Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusu, Karadeniz, \u0130\u00e7 Anadolu\u2019nun kuzey ve do\u011fu kesimleri, Do\u011fu Akdeniz ile Do\u011fu Anadolu\u2019nun kuzey ve bat\u0131 kesimlerinin g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. ,Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; 06.09.2018 Per\u015fembe g\u00fcn\u00fc Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusu ve Bat\u0131 Karadeniz k\u0131y\u0131 kesimlerinde, 07.09.2018 Cuma g\u00fcn\u00fc ise Bat\u0131 Karadeniz k\u0131y\u0131 kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmas\u0131 bekleniyor. Serin ve ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 sistemin, hafta sonu kuzey kesimlerde etkili olmaya devam edece\u011fi tahmin ediliyor. ,Per\u015fembe ve Cuma g\u00fcnleri \u00f6zellikle Bat\u0131 Karadeniz k\u0131y\u0131 kesimi ile Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusunda beklenen kuvvetli ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n olu\u015fturabilece\u011fi sel, su bask\u0131n\u0131, y\u0131ld\u0131r\u0131m, ula\u015f\u0131mda aksamalar gibi olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131, meteorolojik tahmin ve uyar\u0131lar\u0131n takip edilmesi \u00f6nem arz etmektedir." , Yar\u0131n (05.09.2018 \u00c7ar\u015famba) yurdumuzun kuzeybat\u0131 kesimlerden ba\u015flayarak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 bir sistemin etkisine girece\u011fi; Marmara ve Bat\u0131 Karadeniz\u2019in yerel olarak sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7mesi bekleniyor.