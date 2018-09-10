Meteoroloji’den son dakika sağanak uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat... (10 Eylül Pazartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yay\u0131nlanan son dakika raporlar\u0131na g\u00f6re \u0130stanbul'da bug\u00fcn sabah saatlerinden itibaren sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak bekleniyor. ,Ya\u011f\u0131\u015flarla beraber yurdun bir\u00e7ok b\u00f6lgesinde hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131 da hissedilir \u015fekilde d\u00fc\u015ft\u00fc.,Ge\u00e7en hafta yer yer sellere neden olan ya\u011f\u0131\u015flar devam ediyor. Haftan\u0131n ilk g\u00fcn\u00fcne \u0130stanbul ve Marmara B\u00f6lgesi civar\u0131 ya\u011f\u0131\u015fla uyand\u0131. ,Son dakika verilerine g\u00f6re \u0130stanbul\u2019da kuvvetli ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n s\u00fcrmesi bekleniyor. Bug\u00fcn yurdun kuzey ve i\u00e7 kesimlerinde de sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f g\u00f6r\u00fclecek. \u0130\u015fte detaylar\u2026,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; Marmara\u2019n\u0131n do\u011fusu, Do\u011fu Akdeniz, Karadeniz, Do\u011fu Anadolu\u2019nun kuzey ve bat\u0131s\u0131, Bal\u0131kesir, Nev\u015fehir, Sivas, Mu\u015f, Diyarbak\u0131r ve \u015eanl\u0131urfa \u00e7evreleri ile Antalya\u2019n\u0131n do\u011fusunun i\u00e7 ve y\u00fcksek kesimlerinin sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. , Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131 kesimleri ile \u0130stanbul ve Kocaeli \u00e7evrelerinde kuvvetli (21-50 kg\/m2), Giresun ve Rize \u00e7evreleri ile Trabzon\u2019un do\u011fu ve Artvin\u2019in k\u0131y\u0131 il\u00e7elerinde \u00e7ok kuvvetli ve \u015fiddetli (51-100 kg\/m2) olmas\u0131 bekleniyor.,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle: ,Erzurum: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 18\r\nDiyarbak\u0131r: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 29 ,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden son dakika uyar\u0131s\u0131 geldi.,Samsun: Par\u00e7al\u0131 \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 26\r\nTrabzon: \u00c7ok bulutlu, kuvvetli olmak \u00fczere sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 (Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; ak\u015fam saatlerinden itibaren do\u011fusunda \u00e7ok kuvvetli ve yer yer \u015fiddetli olmas\u0131 bekleniyor.) 25,Adana: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, sabah saatlerinde do\u011fu il\u00e7eleri ile \u00f6\u011fle saatlerinde il geneli yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 33\r\nAntalya: Par\u00e7al\u0131 bulutlu, \u00f6\u011fle saatlerinden sonra do\u011fusunun i\u00e7 ve y\u00fcksek kesimleri yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 33,Ankara: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 25\r\n\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, ak\u015fam saatlerine kadar sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 (Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; \u00f6\u011fle saatlerine kadar il genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg\/m2) olmas\u0131 bekleniyor.) 27,\u0130zmir: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 29