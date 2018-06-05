Meteoroloji'den son dakika tahmini

Meteoroloji'den milyonlar\u0131 ilgilendiren hava durumu uyar\u0131s\u0131 geldi. ,Tam s\u0131cak hava geldi derken sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f ba\u015flad\u0131. ,Peki bu durum ne kadar s\u00fcrecek? ,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan bir\u00e7ok il i\u00e7in sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131 geldi. Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, yurdun do\u011fusu ile zamanla g\u00fcney, i\u00e7 ve bat\u0131 kesimlerinin par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, Marmara, \u0130\u00e7 Ege, G\u00f6ller y\u00f6resi, Do\u011fu Akdeniz, Do\u011fu Anadolu'nun do\u011fusu ile Antalya ve Mersin'in i\u00e7 kesimleri, Eski\u015fehir, Ankara ve \u00c7ank\u0131r\u0131'n\u0131n bat\u0131s\u0131, Bolu, D\u00fczce, Zonguldak, Karab\u00fck, Bart\u0131n ve Artvin'in i\u00e7 kesimleri, Bing\u00f6l, Gaziantep, Kilis, Diyarbak\u0131r, Batman, \u015e\u0131rnak ve Siirt \u00e7evrelerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.,\u0130stanbul'da bug\u00fcn ak\u015fam saatlerine kadar yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f\u0131n etkili olmas\u0131 bekleniyor.,Sabah saatlerinde \u0130stanbul ve do\u011fusunun, \u00f6\u011fleden sonra ise b\u00f6lge genelinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6kg\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\nAnkara'da \u00f6\u011fleden sonra ba\u015flamas\u0131 beklenen ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n 15.00-18.00 saatleri aras\u0131nda olmas\u0131 tahmin ediliyor.