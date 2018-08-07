Meteoroloji'den son dakika uyarısı

O il\u00e7ede ya\u015fayanlar dikkat!,Meteoroloji saat verdi!,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Ankara'n\u0131n Nall\u0131han il\u00e7esi \u00e7evrelerinde \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 2 saat s\u00fcresince g\u00f6r\u00fclecek g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flara kar\u015f\u0131 dikkatli olunmas\u0131 istendi.\r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Analiz ve Tahmin Merkezi'nden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle:\r\n\r\n,"Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmeler ve radar verilerine g\u00f6re; Ankara'n\u0131n Nall\u0131han il\u00e7esi \u00e7evrelerinde \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki 2 saat s\u00fcresince g\u00f6r\u00fclecek olan g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg\/m2) olmas\u0131 beklendi\u011finden meydana gelebilecek ani sel, su bask\u0131n\u0131, y\u0131ld\u0131r\u0131m ve k\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7apl\u0131 dolu riski ile ya\u011f\u0131\u015f an\u0131nda kuvvetli r\u00fczgar gibi olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 gerekmektedir.",.