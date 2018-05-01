Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kuvvetli geliyor

Kritik uyar\u0131 az \u00f6nce geldi.,Bu illerde ya\u015fayanlar dikkat!,Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; \u00dclkemizin g\u00fcney, i\u00e7 ve do\u011fu kesimlerinin par\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, \u0130\u00e7 Ege, Akdeniz'in i\u00e7 kesimleri, Do\u011fu Anadolu\u2019nun bat\u0131s\u0131, G\u00fcneydo\u011fu Anadolu\u2019nun kuzey ve bat\u0131s\u0131 ile Mu\u011fla, Kayseri, Sivas, Tokat, G\u00fcm\u00fc\u015fhane, Bayburt, Erzurum, Bitlis ve Mu\u015f \u00e7evrelerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. ,Bu gece ve Sal\u0131 sabah saatlerinde Karadeniz k\u0131y\u0131 kesimleri ile Marmara'n\u0131n kuzey ve do\u011fusunda yerel olmak \u00fczere sis ve pus hadisesi bekleniyor.,HAVA SICAKLI\u011eI: \u00d6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\r\n-\r\nR\u00dcZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, g\u00fcney kesimlerde do\u011fu ve g\u00fcneydo\u011fu y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette esece\u011fi tahmin ediliyor.,Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. Bu gece ve Sal\u0131 sabah saatlerinde b\u00f6lgenin kuzey ve do\u011fu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.\r\n\r\nKapatby ReklamStore\r\nBILECIK 14\u00b0C, 28\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu\r\n\r\nEDIRNE 11\u00b0C, 29\u00b0C\r\nAz bulutlu\r\n\r\nISTANBUL 14\u00b0C, 21\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu\r\n\r\nKOCAELI 14\u00b0C, 28\u00b0C\r\nAz bulutlu,Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, bu ak\u015fam saatlerinde Ayd\u0131n ve Mu\u011fla \u00e7evreleri, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra \u0130\u00e7 Ege, Ayd\u0131n \u00e7evreleri ile \u0130zmir ve Mu\u011fla'n\u0131n i\u00e7 kesimlerinin k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\nA.KARAHISAR 12\u00b0C, 26\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nDENIZLI 16\u00b0C, 30\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\n\u0130ZM\u0130R 16\u00b0C, 30\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimleri k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\n\r\nMANISA 15\u00b0C, 32\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra do\u011fu kesimleri sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131,Par\u00e7al\u0131 i\u00e7 ve do\u011fu kesimlerinin yer yer \u00e7ok bulutlu, bu ak\u015fam saatlerinde Kahramanmara\u015f \u00e7evreleri, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra b\u00f6lgenin i\u00e7 kesimlerinin k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\nADANA 18\u00b0C, 33\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak \u00fczere aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nANTALYA 19\u00b0C, 27\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nMERSIN 20\u00b0C, 30\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra i\u00e7 kesimleri yerel olmak \u00fczere aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131\r\n\r\nOSMANIYE 16\u00b0C, 31\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 yer yer \u00e7ok bulutlu, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak \u00fczere aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131,Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu, do\u011fusu par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, bu ak\u015fam saatlerinde Sivas \u00e7evreleri, yar\u0131n (Sal\u0131) \u00f6\u011fle saatlerinden sonra Sivas ve Kayseri \u00e7evreleri ile Ni\u011fde'nin do\u011fu kesimlerinin k\u0131sa s\u00fcreli ve yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\nANKARA 12\u00b0C, 29\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu\r\n\r\nESKISEHIR 10\u00b0C, 29\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu\r\n\r\nKIRSEHIR 10\u00b0C, 28\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 bulutlu\r\n\r\nKONYA 12\u00b0C, 28\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu,Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. K\u0131y\u0131 kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.\r\n\r\nBOLU 9\u00b0C, 27\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131 ve az bulutlu\r\n\r\nD\u00dcZCE 11\u00b0C, 28\u00b0C\r\nPar\u00e7al\u0131