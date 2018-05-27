Meteoroloji'den üç il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden, \u00fc\u00e7 il i\u00e7in sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131nda bulundu.,Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fckten yap\u0131lan yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle;,sabah saatlerinden saat 12.00'ye kadar Bursa, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak (21-50 kilogram\/metrekare) bekleniyor., Meydana gelebilecek ani sel, su bask\u0131n\u0131, y\u0131ld\u0131r\u0131m ve dolu riski, ya\u011f\u0131\u015f an\u0131nda kuvvetli r\u00fczgar gibi olumsuzluklara kar\u015f\u0131 vatanda\u015flar\u0131n dikkatli ve tedbirli olmas\u0131 istendi.,