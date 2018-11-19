Meteoroloji'den uyarı geldi

Yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re, Marmara , K\u0131y\u0131 Ege, Bat\u0131 Karadeniz, Bat\u0131 Akdeniz ile Manisa, Denizli, U\u015fak, K\u00fctahya \u00e7evrelerinin ya\u011fmur ve sa\u011fanak, K\u0131y\u0131 Ege\u2019nin yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. ,Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; \u00c7anakkale, Edirne, K\u0131rklareli ve Tekirda\u011f \u00e7evrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg\/m2) olmas\u0131 bekleniyor. \r\n\r\n,Sabah saatlerinde i\u00e7 kesimler ile I\u011fd\u0131r \u00e7evrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc\u2019nden al\u0131nan tahminlere g\u00f6re, hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 kuzey, i\u00e7 ve bat\u0131 kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, di\u011fer yerlerde \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayacak., R\u00fczgar\u0131n, yurdun i\u00e7 ve bat\u0131 kesimlerinde g\u00fcneyli, do\u011fu b\u00f6lgeleri ile zamanla Marmara'da kuzeyli y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette, Marmara ile K\u0131y\u0131 Ege'de sabah ve \u00f6\u011fle saatlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km\/sa) esece\u011fi tahmin ediliyor. \r\n\r\n,Baz\u0131 illerde beklenen hava durumuyla g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise \u015f\u00f6yle: \r\n,\r\nAnkara: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu 17 \r\n\r\n\u0130stanbul: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 ya\u011fmur ve sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 19 ,\u0130zmir: Par\u00e7al\u0131 \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve yer yer g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 18 \r\n\r\nBursa: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu, ak\u015fam saatlerinden itibaren aral\u0131kl\u0131 ya\u011fmur ve sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 21 \r\n\r\n,Adana: Par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu 23 \r\n\r\nAntalya: Par\u00e7al\u0131 \u00e7ok bulutlu, aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 20 \r\n\r\nSamsun: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu 20 \r\n\r\n,Trabzon: Par\u00e7al\u0131 ve \u00e7ok bulutlu 18 \r\n\r\nErzurum: Par\u00e7al\u0131, zamanla \u00e7ok bulutlu 6 \r\n\r\nDiyarbak\u0131r: Par\u00e7al\u0131 bulutlu 16