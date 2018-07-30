Meteoroloji İstanbul'u yine uyardı! Bu saatlere dikkat | 30 Temmuz hava durumu

Yeni haftaya ba\u015flarken Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'nden \u0130stanbullulara kritik bir uyar\u0131 geldi. ,Ge\u00e7ti\u011fimiz hafta ya\u015fanan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n bu hafta da devam edece\u011fini belirten uyar\u0131da saatlik hava tahminleri de yer ald\u0131.\r\n\r\n, \u0130\u015fte T\u00fcrkiye geneli ve \u0130stanbul hava durumu tahminleri...,G\u00fcnlerdir \u0130stanbul'da etkili olan ya\u011f\u0131\u015f sonras\u0131 vatanda\u015flar g\u00f6z\u00fcn\u00fc Meteoroloji'den gelecek haberlere \u00e7evirdi. ,Milyonlarca \u0130stanbullu hava durumunun \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde nas\u0131l olaca\u011f\u0131n\u0131 merak etmeye ba\u015flad\u0131. \u0130stanbul'da hava durumu nas\u0131l? Bug\u00fcn \u0130stanbul'da hava nas\u0131l olacak? \u0130stanbul'da ya\u011fmur ya\u011facak m\u0131? gibi aramalar yapan vatanda\u015flara Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc yine ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; Trakya, Bat\u0131 Karadeniz'in i\u00e7 kesimleri, Orta ve Do\u011fu Karadeniz k\u0131y\u0131lar\u0131, Adana ve Osmaniye \u00e7evreleri, Hatay'\u0131n k\u0131y\u0131 kesimleri ile Orta ve Do\u011fu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak \u00fczere aral\u0131kl\u0131 sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin par\u00e7al\u0131 ve az bulutlu ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,R\u00fczgar\u0131n; \u00f6\u011fle saatlerinden sonra \u0130skenderun K\u00f6rfezi'nde kuvvetlice (30-50 km\/sa) esece\u011fi tahmin edildi\u011finden meydana gelebilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 gerekmektedir.\r\n\r\n,\u0130stanbul'da beklenen sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f bu sabah saat 09.00 itibariyle ba\u015flay\u0131p, saat 15.00'a kadar s\u00fcrecek.,.