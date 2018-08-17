Meteoroloji uyardı! Bayramda hava nasıl olacak

.,\u00dclkenin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde ya\u011f\u0131\u015f beklenmezken, Do\u011fu Karadeniz ile Do\u011fu Anadolu'nun kuzeydo\u011fusunda yerel sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ge\u00e7i\u015fleri g\u00f6r\u00fclece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Kurban Bayram\u0131'nda Do\u011fu Karadeniz ile Do\u011fu Anadolu'nun kuzeydo\u011fusunda sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak bekleniyor.\r\n,Byramda hava durumu nas\u0131l olacak? Meteorolojiden a\u00e7\u0131klama geldi.,R\u00fczgar genellikle hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege k\u0131y\u0131lar\u0131nda kuzeydo\u011fu y\u00f6nlerden zaman zaman kuvvetlice esecek. Bayram tatili boyunca en y\u00fcksek hava s\u0131cakl\u0131klar\u0131, \u0130stanbul'da 30-33, Ankara'da 30-32, \u0130zmir'de 33-35, Bursa ve Antalya'da 32-34, Adana'da 34-36, Samsun'da 29-31, Trabzon'da 27-29, Erzurum'da 26-28, Diyarbak\u0131r'da 38-41 derece civar\u0131nda olacak.\r\n\r\nKarayoluyla seyahat edecekler, yol g\u00fczergah\u0131 ve hava \u015fartlar\u0131na "www.mgm.gov.tr" adresinden ula\u015fabilecek.\r\n\r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden edinilen bilgilere g\u00f6re, bayram tatili boyunca \u00fclke genelinde s\u0131cakl\u0131k mevsim normallerinde olacak.\r\n\r\n