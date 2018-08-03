Meteoroloji uyardı! Bu saatlere dikkat...

Meteoroloji'den hava durumu ile ilgili son tahminler geldi. ,\u0130stanbul'da bug\u00fcn saat 18.00'e kadar yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f bekleniyor. ,Ayr\u0131ca Meteoroloji 9 ile de kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131. ,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n ise kuzey ve do\u011fu kesimlerde 1 ila 3 derece azalaca\u011f\u0131, di\u011fer yerlerde \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 ve \u00fclke genelinde mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor.,Meteoroloji'nin son tahminlerine g\u00f6re \u0130stanbul'da bug\u00fcn saat 09.00 ile 18.00 aras\u0131nda yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015f bekleniyor. Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n \u00f6\u011fle saatlerinde 32 dereceye kadar \u00e7\u0131kmas\u0131 beklenirken kentte yar\u0131n da sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n etkili olaca\u011f\u0131 tahmin ediliyor.\r\n \r\n,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; Marmara'n\u0131n kuzey ve do\u011fusu, Karadeniz, Do\u011fu Anadolu\u2019nun kuzeyi, \u00c7anakkale'nin kuzeyi, Bal\u0131kesir'in kuzey ve do\u011fusu, K\u00fctahya, Adana\u2019n\u0131n kuzey ve do\u011fusu, Hatay'\u0131n kuzey kesimleri, Osmaniye ve Sivas \u00e7evrelerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor. Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; Samsun\u2019un do\u011fusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars \u00e7evreleri ile Artvin'in g\u00fcneyi ve Erzurum'un kuzeydo\u011fu il\u00e7elerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg\u2019m2), Rize \u00e7evreleri ve Artvin'in kuzey il\u00e7elerinde \u015fiddetli (51-100 kg\/m2) olmas\u0131 bekleniyor.\r\n \r\n,Hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n kuzey ve do\u011fu kesimlerde 1 ila 3 derece azalaca\u011f\u0131, di\u011fer yerlerde \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 ve \u00fclke genelinde mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n \r\n,Meteoroloji 9 ile de kuvvetli ya\u011f\u0131\u015f uyar\u0131s\u0131 yapt\u0131. ,Uyar\u0131da, "Ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n; Samsun\u2019un do\u011fusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Ardahan, Kars \u00e7evreleri ile Artvin'in g\u00fcneyi ve Erzurum'un kuzeydo\u011fu il\u00e7elerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg\u2019m2), Rize \u00e7evreleri ve Artvin'in kuzey il\u00e7elerinde \u015fiddetli (51-100 kg\/m2) olmas\u0131 beklendi\u011finden meydana gelebilecek olumsuzluklara kar\u015f\u0131 (Ani sel, su bask\u0131n\u0131, heyelan, y\u0131ld\u0131r\u0131m, ula\u015f\u0131mda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmas\u0131 gerekmektedir." denildi.