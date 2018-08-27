Meteorolojiden kritik uyarı! 3 gün boyunca sürecek...

Meteorolojiden kritik uyar\u0131 geldi! ,3 \u00fcn boyunca s\u00fcrecek...,Meteoroloji'den son dakika uyar\u0131s\u0131 geldi. G\u00fcncellenen verilere g\u00f6re ba\u015fta \u0130stanbul olmak \u00fczere Marmara, Ege ve Karadeniz b\u00f6lgelerinde 3 g\u00fcn boyunca sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar etkili olacak.\r\n, 9 g\u00fcnl\u00fck Kurban bayram\u0131 tatili \u00fclkemizin bir \u00e7ok yerinde g\u00fczel ve s\u0131cak hava ortam\u0131nda ge\u00e7ti. Meteorolojinin internet sitesinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n ya\u015fanaca\u011f\u0131 belirtildi. 3 g\u00fcn s\u00fcrecek olan kuvvetli ve sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar i\u00e7in vatanda\u015flar uyar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,A\u011fustos ay\u0131n\u0131n bitmesiyle birlikte ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 havalar etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flayacak.,Hav\u0131 s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131 i\u00e7 kesimlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece \u00fczerinde, di\u011fer yerlerde mevsim normalleri civar\u0131nda seyretmesi beklenirken, r\u00fczgar\u0131n ise genellikle kuzey ve kuzeydo\u011fu, Akdeniz k\u0131y\u0131lar\u0131 ile G\u00fcneydo\u011fu Anadolu B\u00f6lgesi'nde bat\u0131 ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6nlerden hafif, ara s\u0131ra orta kuvvette esece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\n,Ba\u015fta \u0130stanbul olmak \u00fczere Marmara, Ege ve Karadeniz b\u00f6lgelerinde 3 g\u00fcn boyunca sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n etkili olaca\u011f\u0131 belirtildi.\r\n\r\n, Kurban bayram\u0131nda s\u0131cak olan hava yerini bug\u00fcnden itibaren sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fa b\u0131rakacak. ,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc taraf\u0131ndan yap\u0131lan son de\u011ferlendirmelere g\u00f6re; \u00dclkemizin kuzey ve bat\u0131 kesimleri ile Do\u011fu Akdeniz'in par\u00e7al\u0131 ve yer yer \u00e7ok bulutlu, Marmara'n\u0131n kuzey ve do\u011fusu, Bat\u0131 Akdeniz'in i\u00e7 kesimleri, K\u00fctahya, Afyon, U\u015fak, Denizli, Mu\u011fla'n\u0131n i\u00e7 kesimleri, Adana, Osmaniye, Hatay'\u0131n k\u0131y\u0131 kesimleri, Eski\u015fehir, Bolu, D\u00fczce, Konya'n\u0131n bat\u0131 kesimleri ile Kars ve Ardahan \u00e7evrelerinin yerel olmak \u00fczere sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015fl\u0131, di\u011fer yerlerin az bulutlu ve a\u00e7\u0131k ge\u00e7ece\u011fi tahmin ediliyor.