Meteorolojiden son dakika İstanbul Hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn resmi sosyal medya hesab\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda....,Gelen bilgilere g\u00f6re bir hafta boyunca ya\u011f\u0131\u015f etkisini s\u00fcrd\u00fcrecek. Peki \u0130stanbul'da hava durumu nas\u0131l olacak? \u0130stanbul hava durumu, Ankara hava durumu ve son dakika hava durumu haberlerini sizler i\u00e7in derledik. ,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc'n\u00fcn resmi hesab\u0131ndan son dakika a\u00e7\u0131klamas\u0131 yap\u0131ld\u0131. \r\n\r\n,Bu hafta \u0130stanbul'da cuma, cumartesi ve pazar g\u00fcnleri, Ankara'da ise bir hafta boyunca her g\u00fcn sa\u011fanak ve g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.\r\n\r\n,"Yurdumuz i\u00e7 ve do\u011fu b\u00f6lgelerinde etkili olan sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flara ilave olarak cuma g\u00fcn\u00fcnden itibaren Bat\u0131 b\u00f6lgelerimiz \u00fczerinde konu\u015flanacak olan al\u00e7ak merkez ve \u00fcst seviyelerindeki so\u011fuk hava nedeniyle bir hafta yurdun b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde g\u00f6k g\u00fcr\u00fclt\u00fcl\u00fc sa\u011fanak ya\u011f\u0131\u015flar bekleniyor. ,.