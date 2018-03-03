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15 TEMMUZ
Ramazan
Metin Akpınar davayı kaybetti!
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Usta sanatçı Metin Akpınar, telif haklarıyla ilgili hukuki mücadele veriyor.
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