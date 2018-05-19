Metrobüs duraklarında sigaraya ‘dedektör’ takibi

Ye\u015filay Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sava\u015f Y\u0131lmaz, hayata ge\u00e7irdikleri \u2018Ye\u015fil Dedekt\u00f6r\u2019 uygulamas\u0131yla sigara i\u00e7ilmesi yasak alanlarda yap\u0131lacak ihlallerin \u00f6n\u00fcne ge\u00e7mek istediklerini belirtti. ,YE\u015e\u0130LAY Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sava\u015f Y\u0131lmaz, sigara ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131\u011f\u0131, yasaklar ve \u2018Ye\u015fil Dedekt\u00f6r\u2019 uygulamas\u0131 hakk\u0131nda bilgi verdi. Y\u0131lmaz, kimyasal ba\u011f\u0131ml\u0131l\u0131klar\u0131n en problemlisi olarak sigaray\u0131 g\u00f6rd\u00fcklerini ve bir y\u0131lda sigaradan kaynakl\u0131 sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131yla 100 bin ki\u015fini hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fini s\u00f6yledi. Elektronik sigara ve nargile t\u00fcrlerinin de sigara gibi kapal\u0131 alanlarda yasak oldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Y\u0131lmaz, sigarada uygulanan yasaklar\u0131n bu \u00fcr\u00fcnler \u00fczerinde de keskin bir \u015fekilde uygulanmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi. \r\n,Uygulamaya ilginin \u00e7ok y\u00fcksek oldu\u011funu kaydeden Y\u0131lmaz \u015f\u00f6yle devam etti: \u201c\u015eu an 150 bin civar\u0131nda indirme ve aktif kullan\u0131m var. Ye\u015fil Dedekt\u00f6r \u00fczerinden ilgili birimlere haber verilerek kanuni yapt\u0131r\u0131m yap\u0131lmas\u0131 sa\u011flan\u0131yor. Sigarayla ilgili kanuni yapt\u0131r\u0131mlar i\u015fletmeyi kapatma cezas\u0131na kadar gidebiliyor. Cezalar tamamen mevcut kanun \u00e7er\u00e7evesinde \u2018Ye\u015fil Dedekt\u00f6r\u2019\u00fcn getirdi\u011fi bir yapt\u0131r\u0131m de\u011fil. Dedekt\u00f6r sadece bu ihbarlar\u0131 bildirim anlam\u0131nda ve co\u011frafi analiz anlam\u0131nda kolayl\u0131k sa\u011fl\u0131yor\u201d diye konu\u015ftu.\r\n\r\n,YE\u015eILAY Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Sava\u015f Y\u0131lmaz, ramazan ay\u0131nda g\u00fcn\u00fcn b\u00fcy\u00fck bir \u00e7o\u011funlu\u011funun oru\u00e7lu olarak ge\u00e7irildi\u011fini belirterek, \u201c16-17 saat oru\u00e7lu kald\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrsek sigara i\u00e7en bir ki\u015finin bu s\u00fcrede sigara i\u00e7medi\u011fini g\u00f6r\u00fcyoruz. Ger\u00e7ekten bu \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir f\u0131rsat. ,Sigara \u00f6zellikle kansere yol a\u00e7ma bak\u0131m\u0131ndan en \u00fcst s\u0131ralarda, dolay\u0131s\u0131yla bu ramazan ay\u0131n\u0131 herkesin bir f\u0131rsat olarak g\u00f6r\u00fcp, karar verip sigaray\u0131 b\u0131rakmalar\u0131n\u0131 istiyoruz. Bizim bununla ilgili destekleyici uygulamalar\u0131m\u0131z da var; birakabilirsin.org sitemizden sigaray\u0131 b\u0131rakmakla ilgili kendine \u00f6zg\u00fc bir program yapmas\u0131n\u0131 sa\u011flayan baz\u0131 enstr\u00fcmanlar\u0131m\u0131z var\u201d ifadelerini kulland\u0131.,Restoranlar, kafelerde hatta metrob\u00fcs istasyonlar\u0131nda dahi kullan\u0131lan \u2018Ye\u015fil Dedekt\u00f6r\u2019 uygulamas\u0131yla sigara i\u00e7ilmeyen alanlarda yap\u0131lan ihlalleri kay\u0131t alt\u0131na al\u0131p gerekli bildirimleri yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yleyen Sava\u015f Y\u0131lmaz, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131\u2019na giden y\u00fczde 25 ile y\u00fczde 30 aras\u0131nda ihbarlar\u0131n bu uygulamayla yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Y\u0131lmaz, \u201cT\u00fcrkiye\u2019nin 2008 y\u0131l\u0131ndan sonra yasal anlamda kazand\u0131\u011f\u0131 ba\u015far\u0131lara toplum olarak sahip \u00e7\u0131kmam\u0131z laz\u0131m. Bu y\u00fczden \u2018Ye\u015fil Dedekt\u00f6r\u2019 diye bir mobil uygulama geli\u015ftirdik. E\u011fer bir kapal\u0131 alanda sigara ihlali g\u00f6r\u00fcyorsan\u0131z Ye\u015fil Dedekt\u00f6r uygulamas\u0131yla 3 tu\u015fla ilgili yerlere ihbar edebiliyorsunuz ama buradan sonra ilgili denetim ve ekiplerin ger\u00e7ekten bu denetimleri \u00f6zveriyle yapmas\u0131 gerekiyor, yoksa bu kazan\u0131mlar\u0131 biz tek tek kaybetmeye ba\u015flar\u0131z. Restoranlarda, kafelerde, hatta metrob\u00fcs istasyonlar\u0131nda bile bu ihlal bildirimini yapabilmeniz m\u00fcmk\u00fcn\u201d dedi.\r\n\r\n,Elektronik sigaran\u0131n sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n bile yasak oldu\u011funu vurgulayan Y\u0131lmaz, bu konuda en b\u00fcy\u00fck s\u0131k\u0131nt\u0131n\u0131n denetimlerde ya\u015fand\u0131\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n