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Türkiye Gazetesi

Mevlid Kandili mesajları Resimli ve Kısa ve Uzun mesajlar, Mevlid Kandili WhatsApp Mesajları, Hadisli Anlamlı Sözler (EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2018 )

Mevlid Kandili mesajları Resimli ve Kısa ve Uzun mesajlar, Mevlid Kandili WhatsApp Mesajları, Hadisli Anlamlı Sözler (EN GÜZEL KANDİL MESAJLARI 2018 )
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Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin dünyaya geldiği gündür. Rebiul-evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gece Mevlid gecesidir. Bütün müslüman aleminin bayramı olan gün Peygamber efendimizin doğum günüdür. Özel olarak Mevlid Kandili duası var mı? Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli? Bu kutlu günü sevdiklerinize duyurmak onları haberdar etmek için Mevlid Kandili mesajları Resimli ve Kısa ve Uzun mesajları haberimizden bulabilirsiniz. Artık neredeyse kullanmayan kalmadı durum böyle olunca Mevlid Kandili WhatsApp Mesajlarını da sizin için derledik. İşte en güzel kandil mesajları 2018 ve Hadisli Sözler

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