Mevlid Kandilinde Yapılacak İbadetler Neler? | Mevlid Kandilinde okunacak dualar ve yapılması gerekenler ( Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?)
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Mevlid kandili gecesi yapılacak ibadetler neler? Mevlid kandili için okunacak dualar nelerdir? Mevlid Kandilinde yapılması gerekenler nelerdir? Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? Mevlid Kandilinde namaz kılınır mı? Mevlid Kandiline özel namaz var mı? Tüm araştırdıklarınızı haberimizde derledik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselâmın doğduğu gece olan Mevlid kandili ile ilgili tüm dini bilgilere en detaylı şekilde buradan ulaşabilirsiniz.