Mevsimin ilk karı düştü

Do\u011fu Anadolu\u2019da havan\u0131n s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n hissedilir derecede d\u00fc\u015fmesiyle baz\u0131 illerin y\u00fcksek kesimlerine mevsimin ilk kar\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,Ya\u011fmurun etkili oldu\u011fu Erzurum ve Ardahan\u2019da y\u00fcksek kesimlerde kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc. Ardahan\u2019\u0131n \u00c7\u0131ld\u0131r il\u00e7esinin y\u00fcksek kesimleri ve Erzurum\u2019un \u0130spir il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda yer alan Ka\u00e7kar Da\u011f\u0131n\u0131n zirve noktas\u0131 beyaza b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.,\u00c7\u0131ld\u0131r\u2019da yaylaya \u00e7\u0131kan Erhan Karacay isimli vatanda\u015f beyaz \u00f6rt\u00fcde y\u00fcr\u00fcyen ve kara erken yakalanan kazlar\u0131n foto\u011fraflar\u0131n\u0131 \u00e7ekerek sosyal medyada payla\u015ft\u0131.