Mezarlıkta ağlayan kız olayında 4 gözaltı

Kent merkezinde, 28 Nisan\u2019dan itibaren ak\u015fam saatlerinde Ulu Mezarl\u0131k\u2019taki bir kabrin ba\u015f\u0131na gelerek a\u011flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen k\u0131z\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in belediye ve polis ekiplerince ba\u015flat\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Kimli\u011fi hen\u00fcz tespit edilemeyen gen\u00e7 k\u0131z\u0131n d\u00fcn ak\u015fam yeniden ayn\u0131 yere gelebilece\u011fi ihtimalini de\u011ferlendiren ekipler, mezarl\u0131\u011f\u0131n ziyarete kapat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 saat 19.00\u2019dan itibaren b\u00f6lgede \u00e7al\u0131\u015fma yapt\u0131.\r\n\r\n,Kabristan\u0131n giri\u015f ve \u00e7\u0131k\u0131\u015flar\u0131ndaki cadde ile sokaklar\u0131 ara\u00e7 ve yaya trafi\u011fine kapatan polisler, g\u00fcvenlik \u015feridi de olu\u015fturarak vatanda\u015flar\u0131 mezarl\u0131k \u00e7evresinden uzak tuttu. ,S\u0131k s\u0131k mezarl\u0131k ile \u00e7evresinde el fenerleriyle arama yapan ekipler, k\u0131z\u0131n g\u00f6zya\u015f\u0131 d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fc iddia edilen, 1982 y\u0131l\u0131nda vefat eden Fatma \u00c7\u2019ye ait kabristan\u0131n \u00e7evresine yerle\u015ftirilen gece g\u00f6r\u00fc\u015fl\u00fc kamera ve fotokapanlar\u0131 da kontrol etti.\r\n\r\n,Ekiplerin mezarl\u0131k ve \u00e7evresinde yakla\u015f\u0131k 8 saat s\u00fcren aramalar\u0131ndan herhangi bir sonu\u00e7 al\u0131namad\u0131.\r\n\r\n,Bu arada, merakl\u0131 vatanda\u015flar b\u00f6lgede ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na yo\u011fun ilgi g\u00f6sterdi. ,\u00c7al\u0131\u015fmalar s\u0131ras\u0131nda mezarl\u0131\u011fa girmeye \u00e7al\u0131\u015fan baz\u0131 ki\u015filer, polis taraf\u0131ndan b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Bu s\u0131rada ya\u015fanan tart\u0131\u015fmalarda polise mukavemette bulunan ve di\u011fer vatanda\u015flar\u0131 provoke etmeye \u00e7al\u0131\u015fan 4 ki\u015fi g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. Ekiplerin mezarl\u0131k ve \u00e7evresindeki \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 devam ediyor.\r\n\r\n,D\u00fcn ak\u015fama do\u011fru mezarl\u0131k \u00e7evresinde toplanmaya ba\u015flayan vatanda\u015flar, k\u0131sa s\u00fcreli ya\u011fmura ra\u011fmen gen\u00e7 k\u0131z\u0131n bulunmas\u0131 i\u00e7in y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 yak\u0131ndan izledi. Cep telefonlar\u0131yla mezarl\u0131\u011f\u0131n ve ekiplerin foto\u011fraflar\u0131 ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerini \u00e7eken vatanda\u015flar, gece ge\u00e7 saatlere kadar b\u00f6lgeden ayr\u0131lmad\u0131.